AGENDA · Loudéac
P’tit-Déj manga, Médiatheque de Loudéac, Loudéac
samedi 3 octobre 2026 · Médiatheque de Loudéac · Loudéac
Informations pratiques
P’tit-Déj manga Samedi 3 octobre, 10h30 Médiatheque de Loudéac Côtes-d’Armor
A partir de 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Les mordus de mangas sont invités à venir discuter de leurs derniers coups de cœur et à découvrir les dernières nouveautés de la médiathèque.
Durée : 1 heure. A partir de 11 ans. Gratuit, entrée libre
Médiatheque de Loudéac 66 rue de Cadélac, Loudéac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne 02.96.28.16.13 https://mediatheque.ville-loudeac.fr/
Biblis en folie 2026
©Craiyon
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