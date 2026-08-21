P’tit-Déj manga, Médiatheque de Loudéac, Loudéac

Informations pratiques

P’tit-Déj manga Samedi 3 octobre, 10h30 Médiatheque de Loudéac Côtes-d’Armor

A partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Les mordus de mangas sont invités à venir discuter de leurs derniers coups de cœur et à découvrir les dernières nouveautés de la médiathèque.

Durée : 1 heure. A partir de 11 ans. Gratuit, entrée libre

Médiatheque de Loudéac 66 rue de Cadélac, Loudéac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne 02.96.28.16.13 https://mediatheque.ville-loudeac.fr/

Biblis en folie 2026

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