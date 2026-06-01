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P’tit dèj manga Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

P’tit dèj manga Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

P’tit dèj manga Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Marin Marie

Adresse : 69 boulevard Gambetta

Ville : 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Hilaire-du-Harcouët

P’tit dèj manga

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez découvrir de nouvelles séries et partager vos derniers coups de cœur.
A partir de 10 ans   .

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20  mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr

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English : P’tit dèj manga

L’événement P’tit dèj manga Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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