P’tit dèj manga Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët
P’tit dèj manga Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 27 juin 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
P’tit dèj manga
Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez découvrir de nouvelles séries et partager vos derniers coups de cœur.
A partir de 10 ans .
Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : P’tit dèj manga
L’événement P’tit dèj manga Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche)
- Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët 11 juin 2026
- Sortie nature Les insectes volants, merveilles du ciel Saint-Hilaire-du-Harcouët 14 juin 2026
- Spectacle Déclinaisons Quand les saveurs deviennent spectacle La Verrière Saint-Hilaire-du-Harcouët 17 juin 2026
- Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët 9 juillet 2026
- Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 22 juillet 2026