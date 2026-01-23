P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Informations pratiques

Guérande

P’tit déj pour bébés lecteurs

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 11:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Partagez un moment gourmand de lectures avec votre bout d’chou !

De 0 à 4 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement P’tit déj pour bébés lecteurs Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44