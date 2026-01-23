AGENDA · Guérande
P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett Guérande
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Samuel Beckett · Guérande
Informations pratiques
Guérande
P’tit déj pour bébés lecteurs
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 11:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Partagez un moment gourmand de lectures avec votre bout d’chou !
De 0 à 4 ans. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
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English :
L’événement P’tit déj pour bébés lecteurs Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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