P’tit marché du mercredis Concert de Bec & Ongles (duo jazz) au P’tit Marché Place de la libération La Réole
mercredi 19 août 2026 · Place de la libération · La Réole
Informations pratiques
La Réole
P’tit marché du mercredis Concert de Bec & Ongles (duo jazz) au P’tit Marché
Place de la libération Place de la Libération La Réole Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Concert dans le cadre du P’tit Marché du mercredi. François de Larrard et Mathieu Bec forment le duo Bec & Ongles, un tandem piano-batterie né en 2024 dans la région lyonnaise. François, lauréat du concours de jazz de la Défense et pianiste virtuose formé tant au jazz qu’au classique, rencontre l’énergie libre de Mathieu, batteur dont le jeu puissant s’inspire des grands maîtres comme Elvin Jones et Milford Graves. Ensemble, ils créent des improvisations partagées qui ont donné naissance à leur premier album Floating , salué par France Musique et la presse spécialisée, suivi plus récemment de Zanzibar . .
Place de la libération Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : P’tit marché du mercredis Concert de Bec & Ongles (duo jazz) au P’tit Marché
L’événement P’tit marché du mercredis Concert de Bec & Ongles (duo jazz) au P’tit Marché La Réole a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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