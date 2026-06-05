P’tit Rallye (4 à 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron
P’tit Rallye (4 à 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
P’tit Rallye (4 à 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée
Pointe de Chassiron Entrée Ouest du Jardin du Phare Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:45:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Partez SUR LES TRACES D’ULARIUS et (re)découvrez autrement le Pointe de Chassiron à travers une chasse au trésor grandeur nature et animée par un Maître du Jeu.
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Pointe de Chassiron Entrée Ouest du Jardin du Phare Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 81 46 contact@surlestracesdularius.fr
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English : Rallye des P’tits Drôles (4 to 6 years old) at Pointe de Chassiron: life-size treasure hunt with animation
Follow in the footsteps of Ularius and (re)discover the Pointe de Chassiron through a life-size treasure hunt led by a Game Master.
L’événement P’tit Rallye (4 à 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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