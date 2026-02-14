P’tit Train de la Haute Somme Le Train de l’Histoire La Neuville-lès-Bray
P’tit Train de la Haute Somme Le Train de l’Histoire La Neuville-lès-Bray jeudi 14 mai 2026.
La Neuville-lès-Bray
P’tit Train de la Haute Somme Le Train de l’Histoire
58 route de Roye La Neuville-lès-Bray Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
55e anniversaire du P’tit train de la Haute Somme
et 110e anniversaire de la ligne du P’tit train.
– Balades en train à vapeur.
– Locomotives à vapeur historiques invitées d’autres chemins de fer.
– Circulations de trains de marchandises historiques.
– Grande exposition de modélisme ferroviaire.
– Stands associatifs dans le musée.
– Friterie sur place.
– Musée, boutique et buvette ouverts de 10h00 à 19h00.
Détail des horaires et billetterie à venir.
55e anniversaire du P’tit train de la Haute Somme
et 110e anniversaire de la ligne du P’tit train.
– Balades en train à vapeur.
– Locomotives à vapeur historiques invitées d’autres chemins de fer.
– Circulations de trains de marchandises historiques.
– Grande exposition de modélisme ferroviaire.
– Stands associatifs dans le musée.
– Friterie sur place.
– Musée, boutique et buvette ouverts de 10h00 à 19h00.
Détail des horaires et billetterie à venir. .
58 route de Roye La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 76 14 60
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English :
55th anniversary of the P?tit train de la Haute Somme
and 110th anniversary of the P?tit train line.
? Steam train rides.
? Historic steam locomotives invited from other railroads.
? Historic freight trains.
? Large-scale model railway exhibition.
? Association stands in the museum.
? French fry shop on site.
? Museum, store and refreshment area open from 10am to 7pm.
Details of opening hours and ticketing to follow.
L’événement P’tit Train de la Haute Somme Le Train de l’Histoire La Neuville-lès-Bray a été mis à jour le 2026-02-14 par OT D’AMIENS