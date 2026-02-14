La Neuville-lès-Bray

P’tit Train de la Haute Somme Le Train de l’Histoire

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

55e anniversaire du P’tit train de la Haute Somme

et 110e anniversaire de la ligne du P’tit train.

– Balades en train à vapeur.

– Locomotives à vapeur historiques invitées d’autres chemins de fer.

– Circulations de trains de marchandises historiques.

– Grande exposition de modélisme ferroviaire.

– Stands associatifs dans le musée.

– Friterie sur place.

– Musée, boutique et buvette ouverts de 10h00 à 19h00.

Détail des horaires et billetterie à venir.

55e anniversaire du P’tit train de la Haute Somme

et 110e anniversaire de la ligne du P’tit train.

– Balades en train à vapeur.

– Locomotives à vapeur historiques invitées d’autres chemins de fer.

– Circulations de trains de marchandises historiques.

– Grande exposition de modélisme ferroviaire.

– Stands associatifs dans le musée.

– Friterie sur place.

– Musée, boutique et buvette ouverts de 10h00 à 19h00.

Détail des horaires et billetterie à venir. .

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 76 14 60

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English :

55th anniversary of the P?tit train de la Haute Somme

and 110th anniversary of the P?tit train line.

? Steam train rides.

? Historic steam locomotives invited from other railroads.

? Historic freight trains.

? Large-scale model railway exhibition.

? Association stands in the museum.

? French fry shop on site.

? Museum, store and refreshment area open from 10am to 7pm.

Details of opening hours and ticketing to follow.

L’événement P’tit Train de la Haute Somme Le Train de l’Histoire La Neuville-lès-Bray a été mis à jour le 2026-02-14 par OT D’AMIENS