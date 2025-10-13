AGENDA · Marckolsheim
P’tites bouilles, Médiathèque De Marckolsheim, Marckolsheim
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Marckolsheim · Marckolsheim
Informations pratiques
P’tites bouilles Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque De Marckolsheim Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Animation pour les 0-3 ans et les personnes qui leur tiennent la main…
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription !
Médiathèque De Marckolsheim 1 Impasse de l’Ecole 67390 Marckolsheim Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est 0388749159 https://cc-ried-marckolsheim.c3rb.org [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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