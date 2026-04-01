Puces de la couturière Route de Lesneven Le Folgoët
Puces de la couturière Route de Lesneven Le Folgoët dimanche 19 avril 2026.
Le Folgoët
Puces de la couturière
Route de Lesneven Espace Kermaria Le Folgoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:45:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vide grenier réservé aux loisirs créatifs.
Pour tous renseignements plaisirsdufil@gmail.com .
Route de Lesneven Espace Kermaria Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 20 79
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English : Puces de la couturière
L’événement Puces de la couturière Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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