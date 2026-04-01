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Puces de la couturière Route de Lesneven Le Folgoët

Puces de la couturière Route de Lesneven Le Folgoët dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Route de Lesneven

Adresse : Espace Kermaria

Ville : 29260 Le Folgoët

Département : Finistère

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif :

Le Folgoët

Puces de la couturière

Route de Lesneven Espace Kermaria Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:45:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Vide grenier réservé aux loisirs créatifs.
Pour tous renseignements plaisirsdufil@gmail.com   .

Route de Lesneven Espace Kermaria Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 20 79 

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English : Puces de la couturière

L’événement Puces de la couturière Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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