Puces de la couturière Route de Lesneven Le Folgoët

Le Folgoët

Puces de la couturière

Route de Lesneven Espace Kermaria Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:45:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier réservé aux loisirs créatifs.

Pour tous renseignements plaisirsdufil@gmail.com .

Route de Lesneven Espace Kermaria Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 20 79

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English : Puces de la couturière

L’événement Puces de la couturière Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne