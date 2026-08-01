Puces de Saint-Junien Saint-Junien
dimanche 30 août 2026 · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Puces de Saint-Junien
Dans les rues du centre-ville Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’association des commerçants Au Coeur de Saint-Junien organise une grande brocante avec les commerces du centre-ville.
Venez chiner au cœur de la ville et découvrir les stands de nombreux exposants meubles anciens, vaisselle, objets de collection, jouets anciens, vinyles, affiches, décoration vintage, curiosités et bien d’autres trésors à dénicher. Informations et réservations en ligne. .
Dans les rues du centre-ville Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Puces de Saint-Junien
L’événement Puces de Saint-Junien Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-29 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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