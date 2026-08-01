Informations pratiques

Saint-Junien

Puces de Saint-Junien

Dans les rues du centre-ville Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’association des commerçants Au Coeur de Saint-Junien organise une grande brocante avec les commerces du centre-ville.

Venez chiner au cœur de la ville et découvrir les stands de nombreux exposants meubles anciens, vaisselle, objets de collection, jouets anciens, vinyles, affiches, décoration vintage, curiosités et bien d’autres trésors à dénicher. Informations et réservations en ligne. .

Dans les rues du centre-ville Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Puces de Saint-Junien

L’événement Puces de Saint-Junien Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-29 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin