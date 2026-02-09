PUCES DES COUTURIERES Treillières

PUCES DES COUTURIERES

Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Venez chiner pour un spécial couturière

Des coupons, de la mercerie et bien plus encore auprès de particuliers et/ou de professionnels qui font du tri dans leurs ateliers.

convivialité, gourmandises (boissons et collations sur place) et une tombola pleine de surprises… Repartez peut-être avec un joli cadeau ! .

Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come bargain hunting for a dressmaker’s special

