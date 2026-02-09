PUCES DES COUTURIERES Treillières
PUCES DES COUTURIERES Treillières dimanche 29 mars 2026.
PUCES DES COUTURIERES
Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique
Début : 2026-03-29
Venez chiner pour un spécial couturière
Des coupons, de la mercerie et bien plus encore auprès de particuliers et/ou de professionnels qui font du tri dans leurs ateliers.
convivialité, gourmandises (boissons et collations sur place) et une tombola pleine de surprises… Repartez peut-être avec un joli cadeau ! .
English :
Come bargain hunting for a dressmaker’s special
