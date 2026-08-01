AGENDA · Castelnau-Magnoac
Puces géantes Boutique solidaire Castelnau-Magnoac
dimanche 16 août 2026 · Boutique solidaire · Castelnau-Magnoac
Informations pratiques
Castelnau-Magnoac
Puces géantes
Boutique solidaire 2 rue de toulouse Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Ouvert à tous boutique solidaire
.
Boutique solidaire 2 rue de toulouse Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 66 15 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open %E0 all charity shops
L’événement Puces géantes Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
À voir aussi à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées)
- Journée à Biarritz Castelnau-Magnoac 29 août 2026
- ARTOUSTE Castelnau-Magnoac 12 septembre 2026
- ARTOUSTE Castelnau-Magnoac 15 septembre 2026
- Journée Shopping au Pas de la Case Castelnau-Magnoac 19 septembre 2026
- Séjour à Bilbao Castelnau-Magnoac 24 septembre 2026