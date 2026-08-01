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AGENDA · Castelnau-Magnoac

Puces géantes Boutique solidaire Castelnau-Magnoac

dimanche 16 août 2026 · Boutique solidaire · Castelnau-Magnoac

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Boutique solidaire
Adresse
2 rue de toulouse
Ville
65230 Castelnau-Magnoac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Castelnau-Magnoac

Puces géantes

Boutique solidaire 2 rue de toulouse Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Ouvert à tous boutique solidaire
  .

Boutique solidaire 2 rue de toulouse Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 66 15 67 

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