Puces géantes Boutique solidaire Castelnau-Magnoac

Informations pratiques

Castelnau-Magnoac

Puces géantes

Boutique solidaire 2 rue de toulouse Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Ouvert à tous boutique solidaire

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Boutique solidaire 2 rue de toulouse Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 66 15 67

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English :

Open %E0 all charity shops

L’événement Puces géantes Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65