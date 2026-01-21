Journée à Biarritz Castelnau-Magnoac

Journée à Biarritz

Journée libre à Biarritz Élégance et douceur de vivre sur la côte basque.

Offrez-vous une escapade en toute liberté à Biarritz, perle emblématique de la côte basque. Une journée idéale pour flâner, se détendre et profiter pleinement de l’air marin, à votre rythme.

Départs en autocar

7h00 Trie-sur-Baïse.

7h15 Castelnau-Magnoac.

7h40 Lannemezan.

Journée libre à Biarritz

Profitez de cette journée selon vos envies

balade le long du front de mer.

découverte du célèbre Rocher de la Vierge, symbole de la ville.

shopping dans les boutiques élégantes du centre-ville.

détente sur les plages de sable fin.

pause gourmande face à l’océan.

Retour en fin d’après-midi.

Une journée libre et accessible à tous, proposée par la SARL Dossat, idéale pour une escapade détente en bord de mer.

Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par Biarritz !

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 60 €

Base 30 personnes 40 €

Base 40 personnes 30 €

Base 50 personnes 25 € .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85 transportsdossat65@gmail.com

English :

Free day in Biarritz ? Elegance and relaxed living on the Basque coast.

Treat yourself to a free day in Biarritz, the emblematic pearl of the Basque coast. An ideal day to stroll, relax and enjoy the sea air at your own pace.

Coach departures

7h00 ? Trie-sur-Baïse.

7h15 ? Castelnau-Magnoac.

7h40 ? Lannemezan.

Free day in Biarritz:

Enjoy the day as you wish:

stroll along the seafront.

discover the famous Rocher de la Vierge, symbol of the town.

shopping in the elegant boutiques of the city center.

relax on the sandy beaches.

take a gourmet break overlooking the ocean.

Return late afternoon.

SARL Dossat offers a free day out for everyone, ideal for a relaxing seaside getaway.

Book now and let Biarritz seduce you!

