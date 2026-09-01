Informations pratiques

Montpellier

PUISQU’IL FAUT PARTIR

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Un diptyque lyrique sur l’exil à travers les âges.

Puisqu’il faut partir est un diptyque lyrique constitué de deux brefs opéras composés par Léo Kiehl et réunis par le thème commun de l’exil.

Un diptyque lyrique sur l’exil à travers les âges.

Puisqu’il faut partir est un diptyque lyrique constitué de deux brefs opéras composés par Léo Kiehl et réunis par le thème commun de l’exil. Le premier, dont le livret est signé Natacha Bodaud, est inspiré d’une chanson populaire irlandaise ; le second, dont le texte a été écrit par Anton Goubier, développe librement certains thèmes et personnages des Tristes et des Pontiques du grand poète latin Ovide.

Durée 1h15-À partir de 12 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

A lyrical diptych on exile across the ages.

Puisqu’il faut partir is a lyrical diptych consisting of two short operas composed by Léo Kiehl and united by the common theme of exile.

L’événement PUISQU’IL FAUT PARTIR Montpellier a été mis à jour le 2026-08-18 par 34 OT MONTPELLIER