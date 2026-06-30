PULCIPERLA (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PULCIPERLA (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Prenez un quartet iconoclaste et énergique de Toulouse, associez-le à un power trio féminin de Bogota, secouez, vous obtenez PulciPerla ! A la suite d’une rencontre explosive en Colombie en 2019, l’incendiaire trio La Perla et l’inclassable Pulcinella décident de monter un répertoire original une musique hybride, chaloupée et charnelle où voix, saxophone, claviers, contrebasse et percussions communient généreusement et pulsent une transe puissante. Un répertoire azimuté et percutant, perfusé par des influences bullerengue, reggaeton, funk et champeta, qui attise le feu et file la bougeotte. La musique tribale des chanteuses percussionnistes se marie au groove explosif du quartet pour électrifier le public et réveiller son instinct animal ! .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement PULCIPERLA (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE