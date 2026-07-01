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Les bibliothécaire racontent… aussi le samedi, Médiathèque des Izards, Toulouse

samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse

Les bibliothécaire racontent… aussi le samedi, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque des Izards
Adresse
1 place Micoulaud 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Les bibliothécaire racontent… aussi le samedi 11 juillet – 19 septembre, certains samedis Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Un moment de lectures pour les petites oreilles attentives et curieuses.
Lectures pour les tout petits (0-3 ans)

  • Samedi 11 juillet
  • Samedi 25 juillet
  • Samedi 5 septembre
  • Samedi 19 septembre

10h à 10h30

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
Lectures pour les tout petits (0-3 ans)

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