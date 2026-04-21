Puls’Art 2026 FIAA Le Mans

Le Mans

Puls’Art 2026

FIAA 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le salon d’art actuel Puls’Art revient en 2026 avec 21 artistes présents sur place.

Etabli au Mans depuis 1993, le festival d’art actuel Puls’Art revient cette année au centre d’art FIAA (La Visitation, Le Mans) pour une édition présentant le travail de 21 artistes nationaux et locaux. Les artistes seront présents pour présenter et vendre leurs œuvres aux médiums et techniques variés. .

FIAA 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 21 76 02 34 contact@pulsart-lemans.com

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English :

The Puls’Art contemporary art fair returns in 2026 with 21 artists on site.

L’événement Puls’Art 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72