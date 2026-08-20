Informations pratiques

Pulsation – Thomas Menuet Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 14 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un concert entre musique et mathématiques.

Fruit d’une résidence du compositeur Thomas Menuet à l’Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Pulsation propose quatre créations mêlant musique, énigmes et créations visuelles.

Six musiciens et trois mathématiciens nous font découvrir les mathématiques sous un tout nouveau jour !

​

En partenariat avec l’Université de Rennes. Dans le cadre de la Fête de la Science.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-14T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-14T13:30:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

