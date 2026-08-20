Pulsation – Thomas Menuet Auditorium des Champs Libres Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Pulsation – Thomas Menuet Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 14 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Un concert entre musique et mathématiques.
Fruit d’une résidence du compositeur Thomas Menuet à l’Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Pulsation propose quatre créations mêlant musique, énigmes et créations visuelles.
Six musiciens et trois mathématiciens nous font découvrir les mathématiques sous un tout nouveau jour !
En partenariat avec l’Université de Rennes. Dans le cadre de la Fête de la Science.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-14T13:30:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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