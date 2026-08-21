Pulsation – Thomas Menuet, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Pulsation – Thomas Menuet Mercredi 14 octobre, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T13:30:00+02:00

Fruit d’une résidence du compositeur Thomas Menuet à l’Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Pulsation propose quatre créations mêlant musique, énigmes et créations visuelles.

Six musiciens et trois mathématiciens nous font découvrir les mathématiques sous un tout nouveau jour !

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En partenariat avec l’Université de Rennes. Dans le cadre de la Fête de la Science.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Un concert entre musique et mathématiques.