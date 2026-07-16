PULSE 2# Perpignan
vendredi 20 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
PULSE 2#
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 18
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Une expérience immersive où musique électronique, arts numériques et performances audiovisuelles fusionnent pour un voyage sensoriel spectaculaire.
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Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An immersive experience where electronic music, digital art, and audiovisual performances come together to create a spectacular sensory journey.
L’événement PULSE 2# Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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