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AGENDA · Perpignan

PULSE 2# Perpignan

vendredi 20 novembre 2026 · Perpignan

PULSE 2# Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Avenue du Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
18 18 18 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

PULSE 2#

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Une expérience immersive où musique électronique, arts numériques et performances audiovisuelles fusionnent pour un voyage sensoriel spectaculaire.
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Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

An immersive experience where electronic music, digital art, and audiovisual performances come together to create a spectacular sensory journey.

L’événement PULSE 2# Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME

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