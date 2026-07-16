Informations pratiques

Perpignan

PULSE 2#

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Une expérience immersive où musique électronique, arts numériques et performances audiovisuelles fusionnent pour un voyage sensoriel spectaculaire.

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Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An immersive experience where electronic music, digital art, and audiovisual performances come together to create a spectacular sensory journey.

L’événement PULSE 2# Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME