PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles
PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles samedi 8 août 2026.
Les Angles
PUMP TRACK CHALLENGE
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Compétition amicale sur le pumptrack avec courses de draisiennes, meilleurs tricks et meilleur chrono sans oublier le fameux concours de mulets.
Casques obligatoires et intégral recommandé.
A partir de 2 ans
5€ à régler sur place
Pumptrack bas de s…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friendly competition on the pump track featuring balance bike races, best tricks, and fastest lap times—not to mention the famous mule contest.
Helmets are required; full-face helmets are recommended.
Ages 2 and up
€5 to be paid on site
Pump track at the bottom of…
L’événement PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
À voir aussi à Les Angles (Pyrénées-Orientales)
- TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Les Angles 6 juillet 2026
- ALTRIMAN Les Angles 10 juillet 2026
- SALON DES ANTIQUAIRES Les Angles 12 juillet 2026
- POT D’ACCEUIL Les Angles 12 juillet 2026
- INITIATION ESCALADE Les Angles 13 juillet 2026