Purcell Britten | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand
vendredi 20 novembre 2026 · Opéra-Théâtre · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Purcell Britten | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Hommage à Henri Purcell
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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr
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English :
Tribute to %E0 Henry Purcell
L’événement Purcell Britten | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans
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