Puzzle Battle Bibliothèque Bellangerais Rennes
Puzzle Battle Bibliothèque Bellangerais Rennes mercredi 20 mai 2026.
Puzzle Battle Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 20 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Puzzle
5 puzzles identiques, 5 équipes identiques, 1 seule victoire ! Constituez votre équipe de 5 joueurs ou laissez faire le hasard et affrontez les autres pour tenter de finir en premier un puzzle mystère de 500 pièces !
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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