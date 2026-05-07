Puzzle Battle Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 20 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Puzzle

5 puzzles identiques, 5 équipes identiques, 1 seule victoire ! Constituez votre équipe de 5 joueurs ou laissez faire le hasard et affrontez les autres pour tenter de finir en premier un puzzle mystère de 500 pièces !

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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