Puzzle battle la revanche Médiathèque de Lencloître Lencloître

Lencloître

Puzzle battle la revanche

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30

.

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puzzle battle la revanche

L’événement Puzzle battle la revanche Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne