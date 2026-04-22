Puzzle battle la revanche Médiathèque de Lencloître Lencloître
Puzzle battle la revanche Médiathèque de Lencloître Lencloître mardi 19 mai 2026.
Lencloître
Puzzle battle la revanche
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30
.
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Puzzle battle la revanche
L’événement Puzzle battle la revanche Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne