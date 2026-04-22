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Puzzle battle la revanche Médiathèque de Lencloître Lencloître

Puzzle battle la revanche Médiathèque de Lencloître Lencloître

Puzzle battle la revanche Médiathèque de Lencloître Lencloître mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Lencloître

Adresse : 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

Ville : 86140 Lencloître

Département : Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lencloître

Puzzle battle la revanche

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30

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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77  mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Puzzle battle la revanche

L’événement Puzzle battle la revanche Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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