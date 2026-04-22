Tchatter, litté, latté Médiathèque de Lencloître Lencloître
Tchatter, litté, latté Médiathèque de Lencloître Lencloître samedi 6 juin 2026.
Lencloître
Tchatter, litté, latté
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez discuter de vos coups de coeur littéraires et échanger autour d’un café, d’un thé, d’une tisane et repartez avec de belles idées de lectures. .
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
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English : Tchatter, litté, latté
L’événement Tchatter, litté, latté Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne