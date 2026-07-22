Puzzle collectif une œuvre à construire ensemble ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Puzzle collectif une œuvre à construire ensemble !

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-14 00:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-10-14

Ajoutez votre pièce à une création collective et voyez l’œuvre prendre forme jour après jour. Une animation participative et conviviale où chacun, petit ou grand, contribue à la réalisation d’un grand puzzle.

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Add your piece to a collaborative creation and watch the artwork take shape day by day. A participatory and fun activity where everyone—young and old—contributes to completing a giant puzzle.

L’événement Puzzle collectif une œuvre à construire ensemble ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes