Puzzle collectif une œuvre à construire ensemble ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron
mercredi 14 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Puzzle collectif une œuvre à construire ensemble !
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-14 00:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-10-14
Ajoutez votre pièce à une création collective et voyez l’œuvre prendre forme jour après jour. Une animation participative et conviviale où chacun, petit ou grand, contribue à la réalisation d’un grand puzzle.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Add your piece to a collaborative creation and watch the artwork take shape day by day. A participatory and fun activity where everyone—young and old—contributes to completing a giant puzzle.
L’événement Puzzle collectif une œuvre à construire ensemble ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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