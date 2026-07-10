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AGENDA · Clermont-Ferrand

Pyramid Macéra | Festival Karavel Maison de la Culture Clermont-Ferrand

mercredi 4 novembre 2026 · Maison de la Culture · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison de la Culture
Adresse
5 Rue Abbé de l'Épée
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
17 17 17 -26 ans

Clermont-Ferrand

Pyramid Macéra | Festival Karavel

Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

-26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 21:40:00

Date(s) :
2026-11-04

Oscillant entre énergie hip-hop et introspection plus contemporaine, la compagnie Pyramid propose une odyssée à la fois physique et spirituelle, en hommage au voyage et à ses richesses. Le spectacle invite à un voyage intérieur, celui de l’imaginaire. 
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Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40  billetterie@pole-en-scenes.com

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English :

Blending hip-hop energy with a more contemporary introspection, the Pyramid dance company presents an odyssey that is both physical and spiritual, paying tribute to the journey and its riches. The performance invites the audience on an inner journey—a journey of the imagination.%A0

L’événement Pyramid Macéra | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans

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