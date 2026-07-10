Pyramid Macéra | Festival Karavel Maison de la Culture Clermont-Ferrand
mercredi 4 novembre 2026 · Maison de la Culture · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Pyramid Macéra | Festival Karavel
Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
-26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 21:40:00
Date(s) :
2026-11-04
Oscillant entre énergie hip-hop et introspection plus contemporaine, la compagnie Pyramid propose une odyssée à la fois physique et spirituelle, en hommage au voyage et à ses richesses. Le spectacle invite à un voyage intérieur, celui de l’imaginaire.
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Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40 billetterie@pole-en-scenes.com
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English :
Blending hip-hop energy with a more contemporary introspection, the Pyramid dance company presents an odyssey that is both physical and spiritual, paying tribute to the journey and its riches. The performance invites the audience on an inner journey—a journey of the imagination.%A0
L’événement Pyramid Macéra | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans
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