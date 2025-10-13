PYRÉNÉES CYCL’N TRIP

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

2026-07-13

Les cols de légende sont à vous ! Dans les roues des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait, en toute sécurité sur des cols réservés.

De 9h à 12h le Port de Balès et le col de Peyresourde seront réservés aux cyclistes.

Accès libre et gratuit, sans inscription, sans départ groupé, sans classement, ouvert à tous les vélos. .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

The legendary cols are yours! Follow in the footsteps of the Tour de France riders, and pedal as you please, in complete safety, over reserved cols.

From 9am to 12pm: Port de Balès and Col de Peyresourde will be reserved for cyclists.

German :

Die legendären Pässe gehören Ihnen! Treten Sie in den Rädern der Fahrer der Tour de France in die Pedale, wie es Ihnen gefällt, und fahren Sie in aller Sicherheit auf den reservierten Pässen.

Von 9 bis 12 Uhr: Der Port de Balès und der Col de Peyresourde sind den Radfahrern vorbehalten.

Italiano :

I leggendari cols sono vostri! Seguite le orme dei corridori del Tour de France e pedalate a vostro piacimento, in tutta sicurezza, sui passi riservati ai ciclisti.

Dalle 9 alle 12: il Port de Balès e il Col de Peyresourde saranno riservati ai ciclisti.

Espanol :

¡Los puertos legendarios son suyos! Siga los pasos de los corredores del Tour de Francia y pedalee a su antojo, con total seguridad, por los puertos reservados a los ciclistas.

De 9:00 a 12:00: el Port de Balès y el Col de Peyresourde estarán reservados a los ciclistas.

