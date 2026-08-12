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AGENDA · Paris 16e Arrondissement

Qatar Prix de l’Arc de Triomphe Hippodrome Paris Longchamp Paris 16e Arrondissement

samedi 3 octobre 2026 · Hippodrome Paris Longchamp · Paris 16e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Hippodrome Paris Longchamp
Adresse
2 route des tribunes
Ville
75016 Paris 16e Arrondissement
Département
Paris
Tarif

Paris 16e Arrondissement

Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

Hippodrome Paris Longchamp 2 route des tribunes Paris 16e Arrondissement Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Vivez l’intensité du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ! Cette compétition sportive de portée internationale vous attend à Paris 16ème pour un événement de sports exceptionnel. Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer !
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Hippodrome Paris Longchamp 2 route des tribunes Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France  

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English : Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

Experience the excitement of the Qatar Prix de l’Arc de Triomphe! This international sporting competition awaits you in Paris’s 16th arrondissement for an exceptional sporting event. An unmissable event you won’t want to miss!

L’événement Qatar Prix de l’Arc de Triomphe Paris 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Choose Paris Region

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