Qi Gong Ancestral et Voyage Sonore Espace de vie sociale Plouguerneau

Plouguerneau

Qi Gong Ancestral et Voyage Sonore

Espace de vie sociale 1 Lieu-dit Kenan Uhella Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Initiation à la pratique du Qi GONG ANCESTRAL, pratique corporelle douce issue de la médecine traditionnelle chinoise .En fin de séance un moment de relaxation totale confortablement installé et enveloppé par les vibrations sonores du Tambour et du Drum Pan . .

Espace de vie sociale 1 Lieu-dit Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 13 63 14

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English :

L’événement Qi Gong Ancestral et Voyage Sonore Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT PAYS DES ABERS