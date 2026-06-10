QI GONG Saint-Jean-la-Poterie
QI GONG Saint-Jean-la-Poterie mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Jean-la-Poterie
QI GONG
20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Un été solaire
Découverte et pratique du Qi Gong tout l’été à St-Jean-la-Poterie.
La pratique se déroule en salle et en extérieur.
Débutants et avancés, seul ou en famille, sont bienvenus.
Le Qi Gong, pour sensibiliser notre corps à l’énergie (le Qi) par des mouvements doux et en conscience. .
20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 77 34 96 40
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English :
L’événement QI GONG Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON