Saint-Jean-la-Poterie

QI GONG

20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-01

Un été solaire

Découverte et pratique du Qi Gong tout l’été à St-Jean-la-Poterie.

La pratique se déroule en salle et en extérieur.

Débutants et avancés, seul ou en famille, sont bienvenus.

Le Qi Gong, pour sensibiliser notre corps à l’énergie (le Qi) par des mouvements doux et en conscience. .

20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 77 34 96 40

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English :

L’événement QI GONG Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON