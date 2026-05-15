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Quais en Fête Rue Saint-François Rives-en-Seine

Quais en Fête Rue Saint-François Rives-en-Seine dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-François

Adresse : Caudebec en Caux

Ville : 76490 Rives-en-Seine

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rives-en-Seine

Quais en Fête

Rue Saint-François Caudebec en Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez partager une journée conviviale et festive en famille ou entre amis !

Au programme
– Animations numériques
– Maquillage pour les enfants
– Vide-grenier
– Restauration sur place
– Buvette toute la journée

De quoi s’amuser, se régaler et profiter d’un moment chaleureux pour petits et grands !   .

Rue Saint-François Caudebec en Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 37 15  secretariat@mj4c.fr

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English : Quais en Fête

L’événement Quais en Fête Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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