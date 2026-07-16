« Quand la mémoire se raconte » avec David Bordes, L’Usine des Tramways, Pau
dimanche 20 septembre 2026 · L'Usine des Tramways · Pau
Informations pratiques
« Quand la mémoire se raconte » avec David Bordes Dimanche 20 septembre, 16h00 L’Usine des Tramways Pyrénées-Atlantiques
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
David Bordes partagera son expérience autour du patrimoine immatériel des contes et mythes des Pyrénées, et de la préservation de cet héritage vivant.
Un moment à partager en famille.
Durée : 1h.
L’Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 21 30 57 https://archives.agglo-pau.fr/ L’Usine des Tramways est un équipement culturel unique qui a pour vocation de conserver, diffuser, partager et promouvoir un patrimoine fragile et méconnu : le patrimoine écrit et graphique.
L’Usine des Tramways réunit les Archives communautaires et la bibliothèque patrimoniale de Pau au sein d’un site industriel du début du XXe siècle. Ce site est réhabilité en 2010 par l’architecte Jean-Jacques Cachau.
Fruit d’une longue histoire, individuelle ou collective, objets uniques, rares ou précieux, les documents des archives de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, ainsi que les collections de la bibliothèque patrimoniale que sont les manuscrits, livres anciens, journaux, estampes, photographies, cartes postales, sont aujourd’hui conservés dans un lieu de mémoire et d’histoire, vivant et dynamique. En voiture : accès par le Pont-Lalanne. Parking gratuit. En bus : P23 : arrêt Lacoste T2, P5, P11 : arrêt Bonaparte P20, P22 : arrêt Gare SNCF. En train : Gare SNCF de Pau.
David Bordes partage son expérience sur le patrimoine immatériel des contes et mythes des Pyrénées et contribue à préserver cet héritage vivant. Un moment à partager en famille. Durée : 1h.
© Photo Archives intercommunales PBP
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