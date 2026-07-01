Quand la nature arrive en ville, Orangerie du Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Quand la nature arrive en ville Mercredi 16 septembre, 18h30 Orangerie du Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Assistez à une rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy sur les manières dont les professionnels de l’aménagement urbain pensent et réinventent la nature en ville.

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Orangerie du Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville »}] [{« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Entretien dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature