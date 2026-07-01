Quand la nature arrive en ville, Orangerie du Parc du Grand Blottereau, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Orangerie du Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Quand la nature arrive en ville Mercredi 16 septembre, 18h30 Orangerie du Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00
Assistez à une rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy sur les manières dont les professionnels de l’aménagement urbain pensent et réinventent la nature en ville.
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Orangerie du Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville »}] [{« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Entretien dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature
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