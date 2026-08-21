Quand l’architecture devient scène : carte blanche aux artistes sur la terrasse du Parking METPARK Arena, Parking METPARK Arena, Floirac

Informations pratiques

Quand l’architecture devient scène : carte blanche aux artistes sur la terrasse du Parking METPARK Arena Dimanche 20 septembre, 16h00 Parking METPARK Arena Gironde

Gratuit. Sur réservation. Places limitées 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Exceptionnellement ouverte au public, la terrasse du parking METPARK Arena accueille de jeunes artistes pour un temps de création au cœur d’une œuvre de Rudy Ricciotti.

Photographes, réalisateurs et danseurs sont invités à investir ce lieu emblématique et à dialoguer avec son architecture, ses lignes, ses jeux de lumière et le paysage métropolitain.

Une invitation à porter un regard sensible sur le patrimoine contemporain à travers la création artistique, puis à partager vos réalisations en mentionnant @metpark_bordeaux sur Instagram.

Parking METPARK Arena 50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 99 50 00 https://www.mtpk.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mtpk.fr/inscription-journees-du-patrimoine/ »}] À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, METPARK ouvre exceptionnellement au public, la terrasse du Parking Arena, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti en 2015. Cette visite commentée par Marie Serein, urbaniste à Bordeaux Métropole, invite à découvrir un panorama remarquable sur la Garonne, ses cinq ponts et ses paysages des quais de Bordeaux et de Floirac. Ce point de vue privilégié permet de comprendre les grandes transformations urbaines de la rive droite et l’évolution récente du territoire. Au-delà de son intérêt architectural, ce lieu offre une lecture inédite du paysage métropolitain. Accès piétons.

Bus express H

Bus Ligne 1, 25

Parking : stationnement payant

Exceptionnellement ouverte au public, la terrasse du parking METPARK Arena accueille de jeunes artistes pour un temps de création au cœur d’une œuvre de Rudy Ricciotti.

© Photo Philippe Caumes – Parking METPARK ARENA – Rudy Ricciotti 2015