Quand le musée se met en mouvement, Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

Quand le musée se met en mouvement Samedi 23 mai, 19h00 Musée de La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Ce soir, le musée entre dans la danse ! De 20h à 22h, danseurs et danseuses de l’association Les Dynamiques entraînent les visiteurs à la recherche de la statue disparue dans les salles et la cour du musée.

Toute la soirée, venez dessiner les œuvres et laissez-vous surprendre par des visites flash au gré des coups de cœur de l’équipe du musée.

Lieu :

Musée municipal Espace Malraux – 17 rue du Président de Gaulle – 85000 La Roche-sur-Yon

Infos pratiques : Entrée libre et gratuite – Tout public

Musée de La Roche-sur-Yon 17 Rue du président de gaulle, 85000 La Roche-sur-Yon, France La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire 0251474835 https://larochesuryon.fr/musee-de-la-roche-sur-yon Le parcours de visite met en valeur les collections du musée autour de la vie quotidienne des artistes académiques au XIXe siècle (formation, carrière, commandes) et des conditions de réalisation et de diffusion de leurs œuvres. Cette présentation du fonds est complétée par l’organisation d’expositions thématiques ou monographiques de photographies dans la salle d’exposition du Cyel.

Le musée de La Roche-sur-Yon conserve la plus grande collection publique d’œuvres du peintre yonnais Paul Baudry (1826 – 1886) avec 545 pièces, tous médiums confondus – planches originales, affiches, objets manufacturés, livres et périodiques. Le parcours du musée retrace l’itinéraire d’un artiste au XIXe siècle, de ses premiers cours dans l’école de dessin municipale de La Roche-sur-Yon jusqu’à la diffusion de ses œuvres de maturité.

Dans l’attente de l’ouverture en 2028 du nouveau musée dans les locaux de l’ancien conservatoire (place Napoléon), le musée est installé dans l’ancienne école maternelle André Malraux.

Ce soir, le musée entre dans la danse ! De 20h à 22h, danseurs et danseuses de l’association Les Dynamiques entraînent les visiteurs à la recherche de la statue disparue dans les salles et la cour du…

©Musée de la Roche-sur-Yon