Quand le travail gratuit fait grève, Théâtre Pitoëff, Genève

Quand le travail gratuit fait grève Mercredi 11 mars, 19h00 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/quand-le-travail-gratuit-fait-greve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:30:00+01:00

Le travail gratuit – domestique, émotionnel, mental – constitue un pilier central de nos sociétés, tout en restant largement invisibilisé et dévalorisé. En 1975, lorsque 90 % des Islandaises cessent simultanément de travailler, de cuisiner et de s’occuper des enfants, le pays se retrouve paralysé. En écho aux grèves féministes, cette discussion interroge ce que ces mobilisations révèlent des limites du syndicalisme traditionnel. Comment faire grève d’un travail non rémunéré et diffus ? Quelles formes d’organisation collective inventer pour en faire un terrain de lutte politique ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Le travail domestique, émotionnel et de soin reste au cœur de l’économie tout en demeurant invisible. Cette discussion explore comment repenser les luttes syndicales à partir du travail gratuit. Féminisme Activisme

DR