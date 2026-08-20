Quand les pommes racontent un territoire, Musée de Bretagne, Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Quand les pommes racontent un territoire Samedi 10 octobre, 14h30 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00
Le climat, contrairement à la météo, c’est le temps qu’il fait sur un temps long. Quel est le rôle du soleil, de l’atmosphère, des océans ou des glaciers sur les températures, les vents ou les pluies ? Pourquoi dit-on que la Terre se réchauffe et quel est le rôle des activités humaines dans ce processus ? Faut-il lutter contre le réchauffement ou bien s’adapter, ou bien faut-il faire les deux ?
Rencontre animée par Jessie Magana, autrice jeunesse et interprétée en LSF (langue des signes française).
Dans le cadre de la Fête de la Science.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Daphné Buiron, glaciologue, explique le fonctionnement du climat et donne des clés pour agir.
Alain Amet
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