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Quand les sols racontent les paysages anciens Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Quand les sols racontent les paysages anciens Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 12:00
Gratuit : non  Tout public 

À travers une démonstration de carottage proposée par le service archéologique de Nantes Métropole, découvrez comment les sols et les sédiments conservent la mémoire des paysages anciens. Une manière concrète de relier biodiversité, géomorphologie et histoire de l’environnement. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau


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