Châteaudun

Quand tu dors, ton cerveau travaille

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 15:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Une animation pour comprendre pourquoi dormir, ce n’est pas perdre du temps, mais activer son cerveau. Comment le sommeil booste la mémoire, les émotions et l’apprentissage ?

A partir de 12 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

An animated video to help you understand why sleeping isn’t a waste of time, but actually activates your brain. How does sleep boost memory, emotions, and learning?

L’événement Quand tu dors, ton cerveau travaille Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN