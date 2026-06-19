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Quand tu dors, ton cerveau travaille Châteaudun

Quand tu dors, ton cerveau travaille Châteaudun

Quand tu dors, ton cerveau travaille Châteaudun samedi 22 août 2026.

Adresse
Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Châteaudun

Quand tu dors, ton cerveau travaille

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 15:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Une animation pour comprendre pourquoi dormir, ce n’est pas perdre du temps, mais activer son cerveau. Comment le sommeil booste la mémoire, les émotions et l’apprentissage ?
A partir de 12 ans.
Tarif d’entrée habituel du musée.   .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36  musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

An animated video to help you understand why sleeping isn’t a waste of time, but actually activates your brain. How does sleep boost memory, emotions, and learning?

L’événement Quand tu dors, ton cerveau travaille Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN

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