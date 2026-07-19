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AGENDA · Perpignan

QUARTET PRIMA KANTA Perpignan

vendredi 13 novembre 2026 · Perpignan

QUARTET PRIMA KANTA Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

QUARTET PRIMA KANTA

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 12:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Un voyage musical immersif où jazz de chambre, voix et paysages sonores ouvrent les portes de l’imaginaire.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

An immersive musical journey where chamber jazz, vocals, and soundscapes open the doors to the imagination.

L’événement QUARTET PRIMA KANTA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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