QUARTET PRIMA KANTA Perpignan
vendredi 13 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
QUARTET PRIMA KANTA
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 12:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Un voyage musical immersif où jazz de chambre, voix et paysages sonores ouvrent les portes de l’imaginaire.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An immersive musical journey where chamber jazz, vocals, and soundscapes open the doors to the imagination.
L’événement QUARTET PRIMA KANTA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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