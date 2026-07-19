Informations pratiques

Perpignan

QUARTET PRIMA KANTA

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 12:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Un voyage musical immersif où jazz de chambre, voix et paysages sonores ouvrent les portes de l’imaginaire.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An immersive musical journey where chamber jazz, vocals, and soundscapes open the doors to the imagination.

L’événement QUARTET PRIMA KANTA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME