Quartier d’histoire : à vos souvenirs !, Bibliothèque des Capucins, Rouen

Quartier d’histoire : à vos souvenirs ! Mardi 23 juin, 17h30 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T19:00:00+02:00

Venez écouter et partager des souvenirs du Quartier Croix de Pierre au fil des décennies.

Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

© Floralie Dubosc