Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Préfecture · Marseille
Informations pratiques
Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle 19 et 20 septembre Place de la Préfecture Bouches-du-Rhône
RDV : place de la Préfecture (au niveau des bassins)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Parcours guidé à la découverte du patrimoine architectural du XIXe siècle dans le quartier de la préfecture ; entre préfecture et cours Pierre Puget
RDV : place de la Préfecture, bd Paul Peytral au niveau des bassins, 13006 Marseille
Réservation obligatoire – Nombre de places limité
Place de la Préfecture place de Préfecture 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Parcours guidé à la découverte du patrimoine architectural du XIXe siècle dans le quartier de la préfecture ; entre préfecture et cours Pierre Puget
©MicalefOTLCM
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