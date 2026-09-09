Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille

Informations pratiques

Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle 19 et 20 septembre Place de la Préfecture Bouches-du-Rhône

RDV : place de la Préfecture (au niveau des bassins)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours guidé à la découverte du patrimoine architectural du XIXe siècle dans le quartier de la préfecture ; entre préfecture et cours Pierre Puget

RDV : place de la Préfecture, bd Paul Peytral au niveau des bassins, 13006 Marseille

Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Place de la Préfecture place de Préfecture 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Parcours guidé à la découverte du patrimoine architectural du XIXe siècle dans le quartier de la préfecture ; entre préfecture et cours Pierre Puget

©MicalefOTLCM