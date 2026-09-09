UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Préfecture · Marseille

Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Préfecture
Adresse
place de Préfecture 13006 Marseille
Ville
13006 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : place de la Préfecture (au niveau des bassins)

Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle 19 et 20 septembre Place de la Préfecture Bouches-du-Rhône

RDV : place de la Préfecture (au niveau des bassins)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours guidé à la découverte du patrimoine architectural du XIXe siècle dans le quartier de la préfecture ; entre préfecture et cours Pierre Puget

RDV : place de la Préfecture, bd Paul Peytral au niveau des bassins, 13006 Marseille
Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Place de la Préfecture place de Préfecture 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Parcours guidé à la découverte du patrimoine architectural du XIXe siècle dans le quartier de la préfecture ; entre préfecture et cours Pierre Puget

©MicalefOTLCM

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)