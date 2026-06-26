Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 En Tol Sarmiento

4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Ets (En Tol Sarmiento), formé à Yécora (Rioja alavaise) en 2005, est devenu l’un des groupes les plus influents en euskara et un véritable phénomène musical et culturel au Pays-Basque et au-delà. Avec ses mélodies accrocheuses, ses paroles accessibles et ses concerts pleins d’énergie, le groupe rassemble plusieurs générations et un public toujours plus large. Véritables célébrations de la vie, ses concerts sont aussi perçus comme un pont entre les générations et une référence de valeurs positives et d’engagement sociolinguistique. Après six albums studio et deux albums live, Ets présente à Oloron son dernier album Konkista, son projet le plus personnel et ambitieux.

Concert à 21h, suivi d’un feu d’artifice à 23h. Restauration sur place. .

4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 En Tol Sarmiento

L’événement Quartiers d’été 2026 En Tol Sarmiento Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn