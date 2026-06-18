Clermont-l’Hérault

QUARTIERS D’ÉTÉ CROC’CINÉ

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour repas partagé, jeux, animations et ciné de plein air !

Un été à vivre ensemble !

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour repas partagé, jeux, animations et ciné de plein air !

Venez seul, en famille ou entre amis, et partagez un été riche en découvertes et en rencontres ! .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English : QUARTIERS D’ÉTÉ CROC’CINÉ

%C0 In Clermont, summer is all about fun, musical evenings open to everyone. This rich program is complemented by free activities that bring the neighborhoods to life, featuring outings, workshops, sports, culture, and social gatherings.

Today’s program includes a potluck, games, activities, and an outdoor movie!

L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ CROC’CINÉ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS