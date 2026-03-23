Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Quartier de la Fonderie Fourchambault

Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault

Quartier de la Fonderie 24 Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 16:30:00

fin : 2026-06-04 18:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Les bibliothécaires de la Médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault viennent à votre rencontre pour proposer diverses animations ludiques et conviviales. Ce jeudi, la médiathèque vous invite à écouter des histoires et vous amuser autour de jeux de société.

Ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous. Alors n’hésitez pas à venir, petits et grands, même si vous n’habitez pas le quartier ! .

Quartier de la Fonderie 24 Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

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English : Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault

L’événement Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers