Rouen

Quatorze, farce macabre !

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

28 juin 1914, l’Europe est en paix et la grande majorité de ses dirigeant souhaitent qu’il en reste ainsi encore longtemps. L’été s’annonce chaud et agréable. Mais… ce jour-là, le prince héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie est assassiné.

Trente-huit jours plus tard la Grande Guerre éclate, une première mondiale. Un siècle plus tard, deux comédiens-bateleurs s’emparent avec humour, et un soupçon de sarcasme, de cette terrible et surprenante affaire.

Porté par l’énergie de la farce, Quatorze, farce macabre mêle humour et réflexion pour interroger l’escalade politique qui a conduit au conflit. Le spectacle propose une traversée vive et décalée de cet épisode majeur de l’histoire européenne, en questionnant la manière dont les événements se racontent et se transmettent. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Quatorze, farce macabre !

L’événement Quatorze, farce macabre ! Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité