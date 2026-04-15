Quatre jours pour Haïti, Halle des Chartrons, Bordeaux
Quatre jours pour Haïti, Halle des Chartrons, Bordeaux mercredi 27 mai 2026.
Quatre jours pour Haïti Mercredi 27 mai, 18h00 Halle des Chartrons Gironde
Entrée libre : Les fonds susceptibles d’être collectés solidairement seront envoyés au Centre culturel Anne Marie Morisset à Port au Prince.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Par : PUCEART (Pour un commerce éthique de l’art)
La présentation du livre de Frédéric Thomas « Haïti. Briser le piège colonial ».
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Halle des Chartrons 10 Place du Marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Présentation du livre « Haïti. Briser le piège colonial » Livre SALC
Noémie Boullier
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