Quatre musiciens qui se rencontrent pour un jazz libre et énergique, Château du Bouchet, Dry

Informations pratiques

Quatre musiciens qui se rencontrent pour un jazz libre et énergique Samedi 19 septembre, 17h00 Château du Bouchet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jeannot Bûcher Quartet rassemble quatre musiciens complices, sans leader, qui partagent un répertoire construit à partir de compositions et de reprises propres à chacun. Puisant dans les musiques populaires du monde, le groupe propose un jazz actuel, libre, énergique et joyeux. Ces quatre Orléanais d’origine ont choisi leur nom en hommage à l’héroïne de leur cité de cœur.

Musiciens :

Sacha Gillard — clarinettes

Fred Ferrand — accordéon

Raphaël Gautier — basse et guitare

Florian Satche — batterie

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ofb.gouv.fr/ Château du XIXe siècle entouré d’un parc boisé d’une vingtaine d’hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l’environnement (garde-chasses).

Jeannot Bûcher Quartet rassemble quatre musiciens complices, sans leader, qui partagent un répertoire construit à partir de compositions et de reprises propres à chacun.

© La compagnie Ouvem’Azulis