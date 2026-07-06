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Quatre Saison dansées Théâtre Graslin Nantes

mercredi 28 octobre 2026 · Théâtre Graslin · Nantes

Quatre Saison dansées Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Théâtre Graslin
Adresse
Place Graslin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif D, de 8 à 30 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 18:00 – 19:00
Gratuit : non Tarif D, de 8 à 30 €  

Les saisons, sources de fascination, mais aujourd’hui dangereusement menacées et sur le point de s’effondrer. Là est tout le paradoxe de la relation qui nous lie à ces instants climatiques : un AMOUR MORTEL. Dans le cadre du festival OP’ en famille, le chef d’orchestre et violoniste Julien Chauvin et le chorégraphe Mourad Merzouki redécouvrent Les Quatre Saisons, très célèbre partition d’Antonio Vivaldi, dans une création visuelle, scénographique et chorégraphique.Leur proposition met en scène les musiciennes et musiciens du Concert de la Loge, en dialogue constant avec les danseuses et danseurs de hip-hop de la compagnie Käfig, et amplifie ainsi le champ sensoriel. De cette rencontre entre la danse et la puissance des cordes naît une ode à la nature, intense et poétique.

Théâtre Graslin Nantes 44000
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/musique-et-danse/quatre-saisons-dansees


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