Quatuor clarinette En partenariat avec le Conservatoire Jean-Philippe Rameau – CM6, Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste, Paris
Quatuor clarinette En partenariat avec le Conservatoire Jean-Philippe Rameau – CM6, Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste, Paris samedi 6 juin 2026.
Quatuor clarinette
En partenariat avec le Conservatoire Jean-Philippe Rameau – CM6 Samedi 6 juin, 15h00, 15h40, 16h00 Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Quatuor clarinette
En partenariat avec le Conservatoire Jean-Philippe Rameau – CM6
Au programme : Negro-spiritual, Kemp (air scandinave), Gerschwin …
Tous public dès 5 ans
A 15h-15h45-16h– durée 20 minutes
Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste 100 bis rue d’Assas 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France A quelques pas du jardin du Luxembourg, et du quartier de Montparnasse, le musée Zadkine, dérobé au regard des passants, enclos en ses murs recouverts de vigne vierge est un véritable havre de paix, auquel contribue son merveilleux jardin, coeur battant du musée le faisant vivre au rythme des saisons et de la lumière naturelle. Les sculptures qui le peuplent sont disséminées parmi une végétation abondante aux essences multiples, prunus, érables, bouleau… Certaines des sculptures présentées dans le jardin (Orphée, le Torse de la ville détruite) occupent le même emplacement que du vivant de Zadkine. M° Notre-Dame / RER B Port Royal / Bus 38, 82, 83, 91
Quatuor clarinette
© musée Zadkine
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